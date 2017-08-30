أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إعادة فتح معبر "طربيل" الحدودي بين الأردن والعراق بعد 3 أعوام من إغلاقه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعادة فتح معبر "طربيل" الحدودي بين الأردن والعراق بعد 3 أعوام من إغلاقه

12:38 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

جنود اردنيون على الجانب الاردني من المعبر الحدودي

(أ ف ب):

اعلن الاردن والعراق في بيان مشترك، الأربعاء، إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما الذي أغلق عام 2014 إثر سيطرة تنظيم داعش على مناطق في العراق، وذلك بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الحكومتين العراقية والأردنية، بأنه "تقرر فتح معبر طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم ، الأربعاء، الموافق 30 أغسطس 2017".

وأضاف أن "إعادة فتح المعبر جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الإجرامية وسيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن فتح المعبر "سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين"، فيما تعهدت الحكومتان "ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين".

وأكدتا أن "اعادة فتح هذا المعبر الحيوي سيخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص الامن والاستقرار والتنمية في البلدين الجارين الشقيقين".

ويبعد هذا المعبر الوحيد بين البلدين المعروف بطريبيل من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الأردني، نحو 370 كلم عن عمان وحوالى 570 كلم عن بغداد، وهو اغلق منذ سيطرة داعش على مناطق غرب العراق عام 2014.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لافروف: يوجد تطابق في المواقف بين والإمارات

    أخبار

  • رئيس الوزراء العراقي: نهاية "داعش" في العراق "قريبة"

    أخبار

  • مجلس محافظة كركوك يصوت لصالح المشاركة في استفتاء كردستان العراق

    أخبار

  • غدًا .. وزير الداخلية الأردني يزور معبر الكرامة على الحدود مع العراق

    أخبار

إعلان

6eea08f9c3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا