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العاهل الأردني يأمل توسيع وقف إطلاق النار ليشمل مناطق أخرى بسوريا

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مصراوي Masrawy

العاهل الأردني يأمل توسيع وقف إطلاق النار ليشمل مناطق أخرى بسوريا

12:24 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

العاهل الأردني يأمل توسيع وقف إطلاق النار ليشمل مناطق أخرى بسوريا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يمين) مع العاهل ا

(أ ف ب):

عبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، في كندا عن آماله في أن يتسع وقف إطلاق النار السائد في جنوب سوريا ليشمل أجزاء أخرى في البلاد ما يؤدي بالنهاية لاتفاق سلام.

وصمد وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأردن وروسيا والولايات المتحدة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء منذ دخوله حيز التنفيذ في 9 يوليو الفائت.

وقال الملك عبدالله في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "في سوريا، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غرب البلاد في مناطق أخرى، تمهيداً لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين".

في نهاية زيارة الملك التي استمرت يومين، أعلن ترودو تخصيص 45,3 مليون دولار كندي (نحو 36,2 مليون دولار) لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة في المملكة.

وتقول الأمم المتحدة إن الأردن يستقبل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما يقول الأردن إن أعدادهم تصل إلى 1,4 مليون لاجئ.

ومنذ نهاية 2015، استقبلت كندا نحو 40 ألف لاجئ سوري.

وقال العاهل الأردني "لقد رحبت كندا باللاجئين السوريين، ونأمل أن تستمر بتبني هذه السياسة الإنسانية".

ودعا الزعيمان رجال الأعمال والشركات في البلدين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في العام 2012 لتعزيز التجارة بينهما.

ولا تزال التجارة الثنائية بين كندا والأردن متواضعة حاليصا، إذ سجلت أقل من 200 مليون دولار كندي.

هذا المحتوى من

AFP

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