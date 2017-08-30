إقليم كردستان: نراقب بدقة عملية نقل مسلحي داعش للحدود العراقية

بغداد (أ ش أ)

أكدت رئاسة إقليم كردستان اليوم "الأربعاء " أنها تراقب بدقة عملية نقل مسلحي تنظيم "داعش" الى الحدود العراقية .. محذرة أن هذه العملية هي إعادة لسيناريوهات عام 2014 التي سببت الدمار للعراق والمنطقة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح ـ في بيان لها نقلته قناة "السومرية نيوز" ـ إن قوات بشمركة كردستان على استعداد للتعاون والتنسيق بشكل كامل مع الجيش العراقي لمواجهة أي طارئ.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن أمس الثلاثاء، رفضه نقل أعداد كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" إلى مناطق تقع على الحدود العراقية السورية، داعيا الحكومة السورية إلى فتح تحقيق بشأن ذلك.