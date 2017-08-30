الأميران ويليام وهاري يستعدان لإحياء الذكرى العشرين لرحيل الأميرة ديانا

لندن (د ب أ)

يستعد الأميران ويليام وهاري نجلا الأميرة ديانا للقيام اليوم الأربعاء بمجموعة من المراسم التأبينية لإحياء الذكرى العشرين لرحيل والدتهما.

ومن المقرر أن يلتقيا ممثلين عن جمعيات خيرية كانت تدعمها ديانا في حدائق كنسينجتون الموجودة خارج القصر الذي عاشت فيه مع ولديها وزوجها السابق الأمير تشارلز.

وسيحيي الأميران ويليام، 35 عاما، وهاري، 32 عاما، ذكرى حياة وأعمال والدتهما ولقاء ممثلين عن جهات خيرية مثل مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، والصندوق الوطني المعني بمكافحة الإيدز، ومنظمة "ليبروسي ميشن" لمكافحة الجذام، وفريق الباليه الوطني الإنجليزي.

وذكر بيان للعائلة الملكية أنهما سيلتقيان بُستانيا كانت تتخذه ديانا صديقا وذلك في "الحديقة البيضاء" التي تم إنشاؤها بصورة مؤقتة لإحياء الذكرى.

وأضاف البيان أنهما "سيلقيان الضوء على الإنجازات المهمة للأميرة وتراث عملها الذي لا يزال يتردد صداه لدى كثيرين حتى اليوم".

وقبل الذكرى، شارك الأميران في مقابلات مع وسائل إعلام بريطانية تحدثا فيها عن ديانا وتأثير وفاتها في حادث في باريس في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس من عام 1997 على طفولتهما.

وكان رد فعل الرأي العام البريطاني على رحيلها قد اتسم بالحزن الشديد، وأطلقت وسائل الإعلام الشعبية مزاعم بأن وفاتها ربما تمت بتواطؤ من أفراد بارزين بالعائلة الملكية أو أفراد آخرين من المؤسسة البريطانية.