أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأميران ويليام وهاري يستعدان لإحياء الذكرى العشرين لرحيل الأميرة ديانا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأميران ويليام وهاري يستعدان لإحياء الذكرى العشرين لرحيل الأميرة ديانا

12:21 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

الأميران ويليام وهاري يستعدان لإحياء الذكرى العشرين لرحيل الأميرة ديانا

الأميران ويليام وهاري

لندن (د ب أ)

يستعد الأميران ويليام وهاري نجلا الأميرة ديانا للقيام اليوم الأربعاء بمجموعة من المراسم التأبينية لإحياء الذكرى العشرين لرحيل والدتهما.

ومن المقرر أن يلتقيا ممثلين عن جمعيات خيرية كانت تدعمها ديانا في حدائق كنسينجتون الموجودة خارج القصر الذي عاشت فيه مع ولديها وزوجها السابق الأمير تشارلز.

وسيحيي الأميران ويليام، 35 عاما، وهاري، 32 عاما، ذكرى حياة وأعمال والدتهما ولقاء ممثلين عن جهات خيرية مثل مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، والصندوق الوطني المعني بمكافحة الإيدز، ومنظمة "ليبروسي ميشن" لمكافحة الجذام، وفريق الباليه الوطني الإنجليزي.

وذكر بيان للعائلة الملكية أنهما سيلتقيان بُستانيا كانت تتخذه ديانا صديقا وذلك في "الحديقة البيضاء" التي تم إنشاؤها بصورة مؤقتة لإحياء الذكرى.

وأضاف البيان أنهما "سيلقيان الضوء على الإنجازات المهمة للأميرة وتراث عملها الذي لا يزال يتردد صداه لدى كثيرين حتى اليوم".

وقبل الذكرى، شارك الأميران في مقابلات مع وسائل إعلام بريطانية تحدثا فيها عن ديانا وتأثير وفاتها في حادث في باريس في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس من عام 1997 على طفولتهما.

وكان رد فعل الرأي العام البريطاني على رحيلها قد اتسم بالحزن الشديد، وأطلقت وسائل الإعلام الشعبية مزاعم بأن وفاتها ربما تمت بتواطؤ من أفراد بارزين بالعائلة الملكية أو أفراد آخرين من المؤسسة البريطانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأميران وليام وهاري يشعران بالندم بسبب آخر مكالمة "متسرعة" أجرياها

    أخبار

إعلان

6893ca7001.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته