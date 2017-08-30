سلطات الأمن الألمانية لا تستبعد شن هجمات إسلامية على السكك الحديدية

برلين (د ب أ)

لا يستبعد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية إمكانية شن هجمات إرهابية على السكك الحديدية في ألمانيا، بحسب تقييم السلطات لمنشورات حديثة لمواقع مقربة من تنظيمات جهادية.

وقال المتحدث باسم المكتب في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: " لا يزال شن هجمات على السكك الحديدية عبر تخريب خطوط القطارت يحتل مساحة كبيرة في أفكار الجماعات الجهادية".

وذكر المتحدث أن هناك مناقشات أثيرت على منتدى على الإنترنت مقرب من تنظيم داعش في يوليو الماضي حول تنفيذ هجمات في أوروبا عبر إخراج القطارات عن قضبانها، موضحا أنه أُشير في ذلك إلى حادث القطار المروع في مدينة باد أبيلينج الألمانية عام 2016 كهدف منشود تكراره في هجمات.

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث أنه لا توجد حتى الآن أدلة محددة على التخطيط لشن هجمات في ألمانيا.

يذكر أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 90 آخرين بإصابات بعضها خطيرة جراء تصادم قطارين في التاسع من فبراير عام 2016 بمدينة أيبلينج بولاية بافاريا الألمانية.

وأدانت محكمة ألمانية مدير حركة السير بشركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية بالإهمال الذي أفضي إلى الوفاة، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام.

وفي بداية المحاكمة اعترف المتهم بأنه كان منشغلا في أحد ألعاب الفيديو على هاتفه الذكي قبيل فترة قصيرة من اصطدام القطارين.