المتحدث العسكري: ضبط 5 من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية وسط سيناء

القاهرة – (أ ش أ):

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط 5 من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية يستقلون سيارتي ربع نقل وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بوسط سيناء.

وأوضح الرفاعي في بيان اليوم الأربعاء، أنه في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر التكفيرية والإجرامية، تم تدمير سيارة ربع نقل وعدد 6 دراجات نارية ومخبأ به كمية من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 4 مزراع لنبات البانجو المخدر.

وأكد المتحدث العسكري، مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.