حلم المونديال.. أحمد فتحي يطلب وجبة سحور في معسكر المنتخب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علمت «التحرير»، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، طلب تجهيز وجبة سحور، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لصيام وقفة عرفات غدًا الخميس.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، ترك للاعبين حرية الصيام غدًا من عدمه.

وفي سياق آخر، يتضمن برنامج المنتخب الوطني في أوغندا اليوم اجتماع للجهاز الفني للمنتخب بقيادة كوبر بلاعبي الفريق في الساعة الثانية عشر ظهرًا، ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثانية عشر والنصف، ويتحرك الفريق للذهاب إلى المران في الثالثة والربع.

ويؤدي المنتخب مرانه الوحيد على الملعب الذي ستقام به المباراة في الساعة الرابعة، وعقب المران يخضع اللاعبون للاستشفاء في الساعة الخامسة والربع، ويتناول اللاعبون وجبة العشاء في الساعة الثامنة، ويخلدون للنوم في الحادية عشر مساء.

شاهد أيضا

ويلتقي منتخب مصر مع أوغندا، غدًا الخميس، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما يقام لقاء الجولة الرابعة بينهما أيضا يوم 5 سبتمبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتربع المنتخب الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

ويرغب المنتخب الوطني، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام.

واستهل منتخب الفراعنة، مشواره في تصفيات المونديال، بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية.