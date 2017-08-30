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حلم المونديال.. الأمطار تطارد الفراعنة.. وكوبر يشرح نقاط القوة والضعف

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حلم المونديال.. الأمطار تطارد الفراعنة.. وكوبر يشرح نقاط القوة والضعف حلم المونديال.. الأمطار تطارد الفراعنة.. وكوبر يشرح نقاط القوة والضعف

التحرير

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تواصلت سقوط الأمطار في العاصمة الأوغندية كمبالا، والتي تحتضن لقاء الوطني ونظيره الأوغندي.

وكان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن المنتخب سيصطحب أحذية المطر إلى أوغندا، حيث إن درجة الحرارة تتراوح بين 30 لـ35 درجة مئوية مع احتمالية سقوط أمطار. (طالع التفاصيل)

ويختتم المنتخب الوطني، تدريباته اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة أوغندا، ويُلقي الأرجنتيني هيكتور ، محاضرة على لاعبي الفريق مساء اليوم، يشرح فيها نقاط القوة والضعف بالمنتخب الأوغندي.

ويلتقي منتخب مع أوغندا، غدًا الخميس، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، بينما يقام لقاء الجولة الرابعة بينهما أيضا يوم 5 سبتمبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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ويتربع المنتخب الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

ويرغب المنتخب الوطني، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام.

واستهل منتخب الفراعنة، مشواره في تصفيات المونديال، بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، قد انتهى بالتنسيق مع الجهات الأمنية على طبع 60 ألف تذكرة، من أجل حضور الجماهير للمدرجات في لقاء الإياب.

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التحرير

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