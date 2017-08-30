حلم المونديال.. اجتماع أمني لمناقشة ترتيبات موقعة أوغندا بـ«برج العرب»

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يعقد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهات الأمنية اليوم الأربعاء، من أجل تنظيم مواجهة مصر وأوغندا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أوغندا، غدًا الخميس، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما يقام لقاء الجولة الرابعة بينهما أيضا يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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ويتربَّع المنتخب الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، قد انتهى بالتنسيق مع الجهات الأمنية على طبع 60 ألف تذكرة، من أجل حضور الجماهير للمدرجات.