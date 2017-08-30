حلم المونديال.. أبو ريدة: الفراعنة أمام فرصة رائعة لدخول التاريخ

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سيقطع المنتخب الوطني خطوة كبيرة، نحو العودة إلى نهائيات كأس العالم، بعد غياب طويل، إذا حقق فوزين متتاليين على أوغندا غدًا الخميس، ويوم الثلاثاء المقبل.

ولم يتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم منذ عام 1990، عندما شاركت تحت قيادة مدربها الشهير الراحل محمود الجوهري.

وسيكون المنتخب الوطني في ضيافة أوغندا بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ثم يستضيف الفراعنة المنتخب ذاته في استاد الجيش ببرج العرب بعد خمسة أيام.

وحصدت مصر، 6 نقاط من أول جولتين بالفوز 2-1 على الكونجو، و2-0 على غانا، وإذا فازت مرتين متتاليتين سيكون بوسعها ضمان التأهل بعد ذلك، إذا خرجت بالانتصار على أرضها أمام الكونجو، أو ربما حتى قبل ذلك إذا ساعدتها باقي النتائج.

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وقال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ايوم الأربعاء: "المجموعة الحالية من اللاعبين أمامها فرصة رائعة لدخول التاريخ إذا ما نجحت في إسعاد 100 مليون مصري بالتأهل لكأس العالم، بعد عدة محاولات لم يكتب لمنتخبنا فيها النجاح على مدار 27 عاما".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "أمامنا أصعب مباراتين في أقل من 7 أيام، لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين وفي مدربهم هيكتور كوبر، نسعى للفوز على أوغندا ذهابا وإيابا".

فيما أوضح أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى: "لقد كانت آخر كلمات كوبر للاعبين قبل استقلال الطائرة الخاصة إلى أوغندا، أنه بإمكانكم أن تكتبوا تاريخا رائعا بأقدامكم".