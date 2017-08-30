حلم المونديال.. الجبلاية: نثق في قدرة أحفاد الفراعنة على تخطي أوغندا

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يثق كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في قدرة المنتخب الوطني، على تخطي عقبة نظيره الأوغندي بتصفيات مونديال روسيا 2018.

وتواجه مصر، أوغندا، غدًا الخميس، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ثم يلتقيان مجددًا الثلاثاء المقبل على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وقال كردي، في تصريحاته للبعثة الإعلامية بأوغندا: "نثق في قدرات اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على هزيمة منتخب أوغندا في عقر داره".

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وشدَّد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أنَّ جميع اللاعبين، جاهزون للقاء، ولا توجد أي عراقيل تواجه أحفاد الفراعنة في أوغندا.

ويتربَّع المنتخب الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.