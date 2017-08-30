تأجيل دعوى إنشاء تفريعة من الدائري على جزيرة الوراق لـ26 ديسمبر
تأجيل دعوى إنشاء تفريعة من الدائري على جزيرة الوراق لـ26 ديسمبر
12:22 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي عيد المحامي المطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إنشاء تفريعة على الطريق الدائري بمحور روض الفرج الجديد مع جزيرة الوراق الكائنة بقسم الوراق بمحافظة الجيزة إلى جلسة ٢٦ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٧٤٠٨٧ لسنة ٦٩ ق كلًا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الإسكان ووزير المالية ومحافظ الجيزة ومدير أمن الجيزة ورئيس حي الوراق ورئيس الهيئة العامة للطرق.
طالب مقيم الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤدي مطالبه بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إنشاء تفريعة على الطريق الدائري بمحور روض الفرج الجديد مع جزيرة الوراق.
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