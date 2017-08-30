إعدام 15 طن أغذية فاسدة في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إنه تم إعدام 15 طن من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أنه تم التحفظ وضبط 2700 كيلو بطاطس بوريه، 8450 كيلو خلطة بانيه، 3432 كيلو بطاطس، 383 كيلو دهن بقري مجمد، بإجمالي 15965 كيلو جرام، داخل أحد مصانع مدينة السادات.

وأعدم فريق مراقبة الأغذية بإدارة السادات، تلك الكميات بناء على قرار النيابة بعد ورود نتيجة العينات التي تم أخذها بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.