مدير أمن القاهرة: خطة أمنية شاملة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

كتب - محمد الصاوي:

أكد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحقيق التواجد الأمني الفعال من الخدمات النظامية والمباحثية، وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، لضبط كل ما قد يُخل بالأمن العام، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مع كافة قيادات المديرية؛ لمراجعة خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار للشارع المصري، خلال فترة عيد الأضحى المبارك وما يسبقها.

وشدد عبد العال، على أهمية تعزيز الخدمات بمواقف سيارات الأجرة للأقاليم، وأماكن المتنزهات، والحدائق، والميادين العامة، ودور السينما، والمسارح، والمناطق التجارية، والنوادي التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، مع العمل على ضبط مُحرزي ومُتجري الألعاب النارية، نظرًا لما تُشكله من خطورة.

وأضاف مدير الأمن، إلى أنه جاري تعزيز الرقابة المرورية بمحاور الطرق داخل المدينة وخارجها، ووضع خطط للتشغيل والتواجد على مدار اليوم الكامل، بما يحقق السيولة المرورية بدائرة المدينة ومختلف الميادين والطرق والمحاور الرئيسية.

كما أكد مدير الأمن، على ضرورة أحكام الرقابة التموينية على الأسواق، والمجازر، والمخابز، ومحطات البنزين، ومستودعات البوتاجاز؛ لمنع تهريب السلع المدعمة، أو بيع السلع منتهية الصلاحية في ظل إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية.