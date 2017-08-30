تنفيذ 240 حكما قضائيا خلال حملة أمنية مكبرة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 240 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية مكبرة بدوائر مراكز المحافظة الست.

وشملت الأحكام التي نفذت، أحكامًا بالحبس الجزئي والحبس المستأنف، وغرامات، وأحكامًا بمخالفات.

وبالعرض على اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.