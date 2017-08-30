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وصول 630 بطاقة تموينية "بدل تالف وفاقد" لكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

وصول 630 بطاقة تموينية "بدل تالف وفاقد" لكفر الشيخ

12:19 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الأربعاء، وصول 630 بطاقة تموينية عبارة عن "بدل تالف وفاقد"، للمديرية.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن وكيل الوزارة المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وجه بتشكيل لجنة من المديرية، بفرز تلك البطاقات، وتسليمها للمكاتب المختصة بها، تمهيدًا لتسليمها لأصحابها.

وأوضح أن الوزارة وفرت خدمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين، تتضمن الاستعلام عن موقف طباعة البطاقة الذكية، حتى يتمكن أصحاب البطاقات المقرر أنها تحت الطبع، من معرفة ما جرى طباعة البطاقة، وتسليمها للمكتب المختص التابع له صاحبها، أو من عدمه.

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