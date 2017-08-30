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بالصور.. صيانة مجزر سوهاج العمومي استعدادا لعيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

بالصور.. صيانة مجزر سوهاج العمومي استعدادا لعيد الأضحى

12:14 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

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تسليم 14 جثة من ضحايا حادث اتوبيس الطريق الصحراوي ببني سويف لذويهم

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تسليم 14 جثة من ضحايا حادث اتوبيس الطريق الصحراوي ببني سويف لذويهم

سوهاج – عمار عبدالواحد: 

شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها، وتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق والتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار، حفاظًا على البيئة والصحة العامة. 

وأوضح "عبدالمنعم" أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، شنت حملة صيانة شاملة للمجزر العمومي شملت تغيير كشافات الإنارة وحنفيات المياه التالفة، وصيانة ماكينة رفع المياه، كما تم تسليك بلاعات الصرف وتهذيب الأشجار في مدخل المجزر، وتعلية سور المجزر بسور حديدي، ودهان مدخل المجزر، والقيام برفع المخلفات والقمامة أول بأول من داخل المجزر وخارجه.

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