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زوجة الابن وعشيقها وراء مقتل عجوز في سوهاج

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مصراوي Masrawy

زوجة الابن وعشيقها وراء مقتل عجوز في سوهاج

12:12 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

زوجة الابن وعشيقها وراء مقتل عجوز في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت مباحث سوهاج، اليوم الأربعاء، غموض مقتل عجوز والعثور على جثتها بحوش مواشي بناحية قرية الغوانم دائرة مركز سوهاج، وتبين أن وراء الواقعة زوجة نجلها وعشيقها.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج بمقتل "صفصافة. م. أ" وتقيم بناحية الغوانم دائرة المركز إثر إصابتها بسحجات حول الرقبة وكدمات بالظهر، وبسؤال نجلها قرر أنه عقب عودته للمنزل عثر على جثة والدته بحوش المواشي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء خالد الشاذلي، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة كلاً من "آية. م. س" 24 عامًا، ربة منزل، وزوجة نجل المجني عليها و"رائد. م. س" 34 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، الذي تربطه بزوجة ابن المجني عليها علاقة غير شرعية، اللذين قاما بالتخلص من المجني عليها بخنقها بالوشاح الخاص بها.

وضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5337 إداري مركز شرطة سوهاج لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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