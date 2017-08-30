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ننشر توقعات الأرصاد لطقس العيد: مائل للحرارة.. وتحذيرات للمواطنين

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مصراوي Masrawy

ننشر توقعات الأرصاد لطقس العيد: مائل للحرارة.. وتحذيرات للمواطنين

12:11 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ننشر توقعات الأرصاد لطقس العيد: مائل للحرارة.. وتحذيرات للمواطنين

كتبت – مادي غيث:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال أيام عيد الأضحي طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، حار على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ويتخلل هذة الفترة تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية يومى الخميس والجمعة .

وبصفة عامة فالأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك مسطح نهر النيل.

وحذر أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، المواطنين من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، أما فيما عدا ذلك فمستوي الرؤية يسمح بحركة السفر على الطرق بكل أمان .

وعن درجات الحراره المتوقعة خلال هذه الفترة على:

السواحل الشمـــالية من 29 إلى 31 درجة .

الوجه البحرى والقاهره من 34 إلى 35 درجة .

شمال الصــعيد من 35 إلى 36 درجة .

جنوب الصـعيد من 39 إلى 40 درجة .

جنوب سينـــــاء من 36 إلى 39 درجة .

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