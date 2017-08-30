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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى

12:08 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى

كتب - محمد غايات:
بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الوزراء في نص البرقية: "يطيب لى أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة وأن يتحقق لأمتنا العربية والإسلامية ما تتطلع إليه من الأمن والأمان والخير والسلام".

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مصراوي Masrawy

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