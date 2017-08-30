رئيس النواب مهنئا السيسي بعيد الأضحى: "بذلت الجهد لإعلاء قيم الحرية والقانون"

كتب – أحمد علي:

بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال عبد العال في نص البرقية: "يطيب لي باسمي واسم مجلس النواب أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "إن ما أنجزتموه منذ أن ولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة، فبذلت غاية الجهد لتوفير الاستقرار والإنتاج والتعمير وإعلاء قيم الحرية وسيادة القانون، والوحدة الوطنية وتقوية العلاقات العربية والأفريقية، ورفع اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية".

وتابع عبد العال: "شعب مصر الوفي لن ينسى لكم تلبية ندائه ووفقتكم معه تسدون عنه مطالع الفتن، وتحمونه من فئة ضالة أرادت اختطاف هويته، فبلغت بمصر مرفأ الأمن والأمان ."