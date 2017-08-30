حكاية الحداد القاتل.. خنق "عديله" طمعًا في زوجته - (فيديو وصور)

مصراوي Masrawy

كتب – محمود السعيد وسامح غيث:

قبل شهر تُوفيت زوجة "سمير. ف" 23 سنة، حداد، وبدلاً من التفكير في الزواج من أخرى تعتني بأبناءه، خطط لقتل عديله "رضا.ع" 31 سنة سائق، للظفر بزوجته؛ وبعد محاولة فاشلة لتسميمه، خنقه المتهم في منطقة نائية بمدينة الصف بالجيزة

"مصراوي" انتقل إلى قرية "الشوبك" التابعة لمركز الصف بالجيزة، لسماع روايات الأهالي حول واقعة تخلص حداد من "عديله"، ومعرفة الأسباب التي دفعته لذلك.

قبل 8 سنوات، تزوج المجني عليه رضا من زوجته "س.ف" ولم يثمر زواجهما عن أطفال، وبعد 3 سنوات تزوجت شقيقتها "نادرة.ف" من زوجها سمير، وأنجبا ثلاثة أطفال، يروي محمد شقيق المجني عليه لمصراوي.

يقول "محمد" إن العلاقة بين شقيقه المجني عليه و"عديله" المتهم كانت على ما يرام ويتبادلان الزيارات من آنٍ لآخر، وفي أوائل يوليو الماضي، تُوفيت "س.ف" زوجة المتهم، تاركةً 3 أطفال في عمر الزهور، فعكفت شقيقتها على رعايتهم والاهتمام بهم، خاصة مع غياب والدهم في العمل.

"مكناش شاكين فيه بعد موت مراته"، يُجمع أهالي المجني عليه والذي تربطهم صلة قرابة أيضًا بالمتهم، رغم أن المُغسِّلة أخبرتهم بوجود مناطق زرقاء بجسد المتوفية، وألمحوا إلى أنه ساورتهم الشكوك في قيامه بقتلها خاصة بعد ضلوعه في قتل قريبهم.

داومت زوجة المجني عليه على الاعتناء بأطفال شقيقتها، وتوطدت علاقة زوجها بزوج شقيقتها أكثر، "كانوا جايين ورايحين مع بعض وبيساعدوا بعض في الشغل"، يشير "أحمد.ك" نجل شقيقة المجني عليه.

وقبل 15 يومًا من واقعة مقتله، عاد المجني عليه إلى منزله مريضًا بعد انتهاء مقابلته مع المتهم، فاصطحبته زوجته للطبيب الذي أخبرها أن زوجها تسمم، "حالة التعب جات له بعد ما المتهم شرَّبه عصير أسود غريب"، يؤكد محمد شقيق المجني عليه، لكنهم لم يشكوا في تعمده قتله نهائيا، معتقدين أن "علبة العصير" منتهية الصلاحية.

"الحق أخوك مش لاقينه جوا التوك توك"، مكالمة هاتفية تلقاها شقيق المجني عليه من أحد الأشخاص في الثالثة مساء 6 أغسطس الماضي، أثارت الفزع في نفوس أهل المنزل، وهرول الجميع إلى منطقة نائية على أطراف القرية بحثًا عن شقيقهم، فعثروا على "التوك توك" الخاص به وهاتفه فقط.

ظلَّ أهل المجني عليه يبحثون عنه في الأراضي الزراعية المجاورة، وفي الخامسة مساءً ذات اليوم، عثروا عليه جثة هامدة وملقى على وجهه وحبل غليظ حول رقبته ومصاب بجرحين في الرأس، حسب وصف شقيق الضحية، فأبلغوا قسم شرطة الصف.

بدأ رجال مباحث قسم شرطة الصف برئاسة المقدم أحمد صبحي، جمع التحريات حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان وأهل الضحية حتى أخبره أحدهم برؤيته للمجني عليه بصحبة "عديله" سمير قبل ساعات من الحادث في تلك المنطقة، وتوجهت أصابع الاتهام نحوه، وتم استدعاؤه.

وبعد ساعات من مناقشة المتهم ومواجهته بسابقة تعرض الضحية للتسمم وهو بصحبته، اعترف بأنه وقت الواقعة كان برفقة "عديله" متجهين لإمداد "التوك توك" بالوقود، وعند وصولهم منطقة زراعية نائية على أطراف القرية، بدأ في تنفيذ خطته.

وأضاف المتهم أنه استغل انشغال ضحيته بالطريق، وثقته فيه، فحاول ذبحه بسكين وأصابه بطعنتين في رأسه، وحاول الهرب منه، فاستخدم حبلًا وخنقه به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وحمله إلى داخل المنطقة الزراعية وألقاه في "الطين" ثم غادر إلى بيت أهل زوجته للاستحمام وترك ملابس الجريمة لديهم، وتم القبض عليه.

"مكنش حد مصدق إنه يقتل صاحبه"، يذكر أحمد ابن شقيقة المتهم، أن الصدمة أصابت الجميع بعد القبض على خاله بتهمة قتل "عديله"، مشيرا إلى أن والدته مازالت تسانده وتنفي عنه تهمة القتل.

ونفى شهود العيان والأهالي ما يقال عن تورط زوجة الضحية في الاتفاق على قتل زوجها أو علمها بالحادث، مؤكدين أنها فقط اهتمت بأطفال شقيقتها بعد موتها "حنية الدنيا فيها"، ورفضت زوجة المجني عليه التعليق مكتفية بقول "حسبي الله ونعم الوكيل".

وفي تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، اعترف المتهم "سمير.ف" بقتل ""رضا.ع" زوج شقيقة زوجته "عديله"، مبرراً فعلته "كانت حنينة قوي على عيالي وعايز اتجوزها وتربيهم"، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.