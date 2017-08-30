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مصرع عامل سقط من الطابق الرابع حال عمله بواجهة عقار في العجوزة

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع حال عمله بواجهة عقار في العجوزة

11:59 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع حال عمله بواجهة عقار في العجوزة

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى سقالة، بالدور الرابع أثناء قيامه بعمله بواجهة عقار بالعجوزة.

وكان قد تلقى ضباط قسم شرطة العجوزة، بلاغا من "محمد.ف"، عامل، بمصرع نجله "أحمد"، 26 سنة، إثر سقوطه من أعلى سقالة احال قيامه بتشطيب واجهة عقار بالعجوزة، ولقي مصرعه فور وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث، ودلت تحرياتهم على عدم وجود شبهة جنائية، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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