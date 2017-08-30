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مصرع طفل غرقا في مياه النيل بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع طفل غرقا في مياه النيل بأسيوط

12:11 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

مصرع طفل غرقا في مياه النيل بأسيوط

أرشيفية

أسيوط - اسامة صديق:

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه في مياه النيل بمنطقة حي شرق بأسيوط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، والتحفظ عليها بمستشفى أسيوط الجامعي لحين استخراج تصريح الدفن.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تلقي بلاغ من أهالي منطقة الوليدية بمصرع الطفل "زياد. أ" 8 أعوام، مقيم حي شرق أثناء استحمامه بمياه النيل بمنطقة الوليدية وعدم تمكن الأهالي من انتشال جثمانه الذي سقط في المياه.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وكثفت القوات جهودها للبحث عن الجثة وتمكنت من انتشالها.

تم التحفظ على الجثة بمستشفى أسيوط الجامعي وجاري استخراج تصريح الدفن.

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