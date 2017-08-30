تنفيذ 1008 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الأربعاء، في حملات أمنية مكبرة 1008 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ حكمي جناية، و459 جزئي، و 124 مستأنفًا، و307 غرامات جزئية، و68 غرامات مستأنفة، و48 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10640 جنيهًا مخالفات.