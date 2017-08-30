أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تنفيذ 1008 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفيذ 1008 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

12:08 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

تنفيذ 1008 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الأربعاء، في حملات أمنية مكبرة 1008 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ حكمي جناية، و459 جزئي، و 124 مستأنفًا، و307 غرامات جزئية، و68 غرامات مستأنفة، و48 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10640 جنيهًا مخالفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على 4 صوروا مزارع "عاريا" ونشروا الفيديو على "فيس بوك" بسوهاج

    أخبار

  • إصابة تاجر مواشي في حريق منزل بسوهاج

    أخبار

  • لص يطعن شخصين ضبطاه أثناء سرقة دراجة بخارية في سوهاج

    أخبار

  • البحث الجنائي بقنا يواصل حملات مكافحة الجريمة

    أخبار

إعلان

50d417001d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته