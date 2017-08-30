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"صحة بني سويف": خروج 23 من مصابي حادث الطريق الصحراوي لتحسن حالتهم

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مصراوي Masrawy

"صحة بني سويف": خروج 23 من مصابي حادث الطريق الصحراوي لتحسن حالتهم

12:07 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

صورة ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن 23 حالة من مصابي حادث انقلاب اتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وقع أمس الثلاثاء، غادروا مستششفى بني سويف العام، لتحسن حالتهم الصحية، وتلقيهم الإجراءات الطبية اللازمة، والتصريح لهم بالخروج، من إجمالي 42 شخصًا أصيبوا في الحادث.

وأشار حميدة خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن مستشفى بني سويف العام استقبل 42 مصابًا بينهم 37 من محافظة المنيا، و3 من أسيوط، و2 من قنا والأقصر، وعلاج 23 منهم وتحسنت حالتهم وخرجوا بعد تماثلهم للشفاء، وتوفيت حالة أمس الثلاثاء، بينما تخضع 18 حالة للعلاج والملاحظة.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، حادث انقلاب اتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل الصعيد للرحلات من أعلى نفق بني سويف، على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 15 وإصابة 41 أخرين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن أهالي المتوفين، استلموا جثث ذويهم حيث تم تسليم 9 جثث من مشرحة مستشفى بني سويف العام، و5 جثث من مشرحة مستشفى ناصر المركزي، فيما لا تزال جثة واحدة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى ناصر المركزي.

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