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القبض على 4 صوروا مزارع "عاريا" ونشروا الفيديو على "فيس بوك" بسوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على 4 صوروا مزارع "عاريا" ونشروا الفيديو على "فيس بوك" بسوهاج

12:02 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت مباحث سوهاج، اليوم الأربعاء، القبض على 4 أشخاص، صوروا مزارع "عاريًا"، ونشروا مقطع الفيديو على "فيس بوك" بناحية قرية السمطا دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا، بلاغًا من "أحمد عبدالحميد محمد" 57 عامًا، مزارع، ويقيم بناحية السمطا دائرة المركز بقيام كلاً من "فوزي عبدالمجيد غالي"، و"مجدي فوزي عبدالمجيد"، و"الأمير فوزي عبدالمجيد"، و"رمضان فوزي عبدالمجيد"، ويقيمون بذات الناحية بالاعتداء عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتصويره عاريًا، والتشهير به بنشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب خلافات سابقة بينهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بمضمون ما تقدم لذات السبب المشار إليه.

وجرى إخطار حكمدار مديرية أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5203 إداري المركز لسنة 2017.

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