الإسكان: انتهاء حجز أراضي القرعة.. و201 ألف دفعوا المقدمات

كتبت- ندى الخولي:

قال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، إنه غلق باب الحجز لأراضي القرعة التي طرحتها الوزارة، أمس الثلاثاء، وأسفر الحجز عن دفع 201017 مواطنا للمقدمات، فى حين بلغ عدد من سحبوا كراسات الشروط بوجه عام 237077 شخصًا.

وقال السباعي في بيان اليوم الأربعاء: دفع 137807 حاجزين مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 160823 كراسة شروط، بينما قام 54652 حاجزاً بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، فى حين تم سحب 63911 كراسة شروط، بجانب دفع 8558 حاجزاً مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، وتم سحب 12343 كراسة شروط.

وأضاف أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية للأراضي المطروحة للإسكان الاجتماعي، وأراضي الإسكان المتميز، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه بشأن الأراضي السكنية المطروحة بمناطق "أكثر تميزاً"، سيتم إجراء قرعة يدوية علنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم، بشرط ألا يقل عن 50% من القيمة الإجمالية فى ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.