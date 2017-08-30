تسليم 14 جثة من ضحايا حادث اتوبيس الطريق الصحراوي ببني سويف لذويهم

المنيا - ريمون الراوي:

زار عصام البديوي محافظ المنيا، يرافقه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مستشفى بني سويف العام، لمتابعة الأوضاع الصحية لمصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس.

واطمئن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم، موجهًا الشكر للقائمين على مستشفى بني سويف العام، لما بذلوه من جهد في متابعه المرضى.

رافق المحافظ خلال زيارته دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء مصطفى درويش المشرف العام على المشروعات بالمحافظة.

وقالت أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إن 20 مصابًا خرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، فيما يستكمل 21 مصابًا آخرين علاجهم، وتستلزم حالتهم الصحية البقاء في المستشفى لحين استقرار وضعهم الصحي واستكمال العلاج اللازم لهم، فيما بلغ عدد المتوفين 15، تم تسليم 14 جثة لذويهم بعد انتهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، ولم يتبق سوى جثة واحدة "مجهولة الهوية"، وجاري التعرف عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى ذويها.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل الصعيد للرحلات على سيارة نقل البحر الأحمر، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 41 آخرين، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.