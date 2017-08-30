أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تسليم 14 جثة من ضحايا حادث اتوبيس الطريق الصحراوي ببني سويف لذويهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تسليم 14 جثة من ضحايا حادث اتوبيس الطريق الصحراوي ببني سويف لذويهم

11:51 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

  • عرض 11 صورة

    a653610c28.jpg

  • عرض 11 صورة

    840ad4e152.jpg

  • عرض 11 صورة

    7527d04640.jpg

  • عرض 11 صورة

    2017_8_30_11_50_57_794.jpg

  • عرض 11 صورة

    30307c18db.jpg

  • عرض 11 صورة

    9ca40fd41f.jpg

  • عرض 11 صورة

    38c2e56d11.jpg

  • عرض 11 صورة

    a24d567b22.jpg

  • عرض 11 صورة

    9ad8bc231d.jpg

  • عرض 11 صورة

    e32582260a.jpg

  • عرض 11 صورة

    199888a635.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. حبس المتهمين في اختطاف طفل بأسيوط أربعة أيام على ذمة التحقيق

الألبوم التالى

بالصور.. حبس المتهمين في اختطاف طفل بأسيوط أربعة أيام على ذمة التحقيق

المنيا - ريمون الراوي:

زار عصام البديوي محافظ المنيا، يرافقه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مستشفى بني سويف العام، لمتابعة الأوضاع الصحية لمصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس.

واطمئن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم، موجهًا الشكر للقائمين على مستشفى بني سويف العام، لما بذلوه من جهد في متابعه المرضى.

رافق المحافظ خلال زيارته دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء مصطفى درويش المشرف العام على المشروعات بالمحافظة.

وقالت أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إن 20 مصابًا خرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، فيما يستكمل 21 مصابًا آخرين علاجهم، وتستلزم حالتهم الصحية البقاء في المستشفى لحين استقرار وضعهم الصحي واستكمال العلاج اللازم لهم، فيما بلغ عدد المتوفين 15، تم تسليم 14 جثة لذويهم بعد انتهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، ولم يتبق سوى جثة واحدة "مجهولة الهوية"، وجاري التعرف عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى ذويها.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل الصعيد للرحلات على سيارة نقل البحر الأحمر، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 41 آخرين، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "صحة بني سويف": خروج 23 من مصابي حادث الطريق الصحراوي لتحسن حالتهم

    أخبار

  • على خلفية حادث الأتوبيس.. مكافأة مالية لطاقم مستشفى بني سويف (صور)

    أخبار

  • محافظ بني سويف يعاين موقع حادث الطريق الصحراوي الشرقي

    أخبار

  • بالصور.. أسماء القتلى والمصابين في حادث طريق بني سويف الصحراوي

    أخبار

إعلان

a42a773d0f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته