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ضبط 1527 مخالفة مرورية في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 1527 مخالفة مرورية في القليوبية

11:42 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

ضبط 1527 مخالفة مرورية في القليوبية

المتهم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعي، والدائري، والطرق العامة بالمدن، لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط 1527 مخالفة مرورية متنوعة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، يفيد شن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعي، والدائري، وبعض الطرق العامة بين المدن، وأسفرت عن ضبط 1527 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ، والسير بدون لوحات معدنية، وبدون تراخيص، وقيادة صغار السن بالمخالفة للقانون.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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