حبس 4 متهمين في اختطاف طفل وطلب فدية 5 ملايين جنيه بأسيوط

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كتب: محمد ممدوح

أمرت نيابة أول أسيوط حبس 4 متهمين منهم سيده 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفيه اتهامهم بخطف طفل يبلغ من العمر 14عامًا وطلب بفدية 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارًا من العميد عاطف نجيب مأمور قسم أول أسيوط بورود بلاغ من المدعو "ا.خ,م" مقيم دائرة أول أسيوط، يفيد اختطاف نجله أثناء قيامه بالتسوق بمحيط المنزل، أعقبه تلقيه اتصال بطلب دفع فديه 5 ملايين جنيه.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبر تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد مجدي سالم رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عطية رئيس مباحث أول بالتنسيق مع ضباط الأمن العام وضباط مباحث ثان أسيوط ومفتشي مباحث المديرية.

وتمكن فريق البحث من تحديد المتهمين ومحاصرتهم وإطلاق سراح الطفل المختطف وضبط 3 منهم، وباستجوابهم اعتراف بأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من المدعوة "جيهان.ك.م" ـ 40سنة ـ حاصلة على دبلوم"، ومقيمة بذات العقار سكن المبلغ "أرملة جد الطفل المختطف"، والمدعو "م.أ.ش" ـ 38سنة ـ سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، والمدعو "عمرو.ع.خ" ـ 31 سنة، ومقيم بذات العنوان والمدعو "الباسل.أ" ـ20سنة ـ عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الوسطى، حيث اتفقت الأولى مع المتهم الثاني على اختطاف المجنى عليه، وفي سبيل ذلك قام المتهم الثاني بالاتفاق مع باقي المتهمين على تنفيذ الواقعة.

تم ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.