أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

حبس 4 متهمين في اختطاف طفل وطلب فدية 5 ملايين جنيه بأسيوط

Google+ Print
حبس 4 متهمين في اختطاف طفل وطلب فدية 5 ملايين جنيه بأسيوط حبس 4 متهمين في اختطاف طفل وطلب فدية 5 ملايين جنيه بأسيوط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: محمد ممدوح

أمرت نيابة أول أسيوط حبس 4 متهمين منهم سيده 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفيه اتهامهم بخطف طفل يبلغ من العمر 14عامًا وطلب بفدية 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارًا من العميد عاطف نجيب مأمور قسم أول أسيوط بورود بلاغ من المدعو "ا.خ,م" مقيم دائرة أول أسيوط، يفيد اختطاف نجله أثناء قيامه بالتسوق بمحيط المنزل، أعقبه تلقيه اتصال بطلب دفع فديه 5 ملايين جنيه.

شاهد أيضا

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبر تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد مجدي سالم رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عطية رئيس مباحث أول بالتنسيق مع ضباط الأمن العام وضباط مباحث ثان أسيوط ومفتشي مباحث المديرية.

وتمكن فريق البحث من تحديد المتهمين ومحاصرتهم وإطلاق سراح الطفل المختطف وضبط 3 منهم، وباستجوابهم اعتراف بأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من المدعوة "جيهان.ك.م" ـ 40سنة ـ حاصلة على دبلوم"، ومقيمة بذات العقار سكن المبلغ "أرملة جد الطفل المختطف"، والمدعو "م.أ.ش" ـ 38سنة ـ سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، والمدعو "عمرو.ع.خ" ـ 31 سنة، ومقيم بذات العنوان والمدعو "الباسل.أ" ـ20سنة ـ عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الوسطى، حيث اتفقت الأولى مع المتهم الثاني على اختطاف المجنى عليه، وفي سبيل ذلك قام المتهم الثاني بالاتفاق مع باقي المتهمين على تنفيذ الواقعة.

تم ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»