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«رشيد» و«البرلس» للغاز: حفر بئري استكشاف جديدتين بداية 2018

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«رشيد» و«البرلس» للغاز: حفر بئري استكشاف جديدتين بداية 2018 «رشيد» و«البرلس» للغاز: حفر بئري استكشاف جديدتين بداية 2018

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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركتى رشيد والبرلس للغاز وبدرالدين للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2016/2017 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ورئيسي هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأكد الوزير خلال ترأسه الجمعية العامة لشركة رشيد والبرلس للغاز، أن الوزارة تركز على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى في المياه العميقة بالبحر المتوسط حرصا على تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية وتقدم كل أوجه الدعم لإنجاز المشروعات والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب للانتهاء منها في الموعد المحدد.

وأوضح المهندس هشام العطار رئيس شركة رشيد والبرلس للغاز، أن الفترة الماضية شهدت البدء في إجراءات الإعداد للعمل فى مشروع المرحلة 9 ب، والتي شملت الانتهاء من أعمال المسح وتوريد المعدات وأجهزة التحكم وإسناد أعمال التصميم والتصنيع والبدء في إجراءات اختيار المقاول العام للمشروع، كما استعرض موقف الإنتاج من حقول البرلس والتي شهدت زيادة بالرغم من تحديات الانخفاض الطبيعى في الإنتاج، حيث بلغت نحو 526 مليون قدم مكعب غاز يوميا وأكثر من 6 آلاف برميل متكثفات.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لحفر بئرين استكشافيتين جديدتين خلال الربع الأول من 2018، مؤكدًا استمرار سياسة ترشيد النفقات دون الـتأثير على معدلات الإنتاج، وأضاف أن العام الماضى شهد -بالتعاون مع شركة "بى بى"- الانتهاء من ربط المرحلة الأولى من أضخم مشروع لإنتاج الغاز الطبيعى من حقلى تورس وليبرا بمنطقة شمال الإسكندرية على محطة المعالجة التابعة للشركة، لافتا إلى المضي قدما في تنفيذ التسهيلات البرية بمحطة المعالجة لبدء إنتاج حقول جيزة وفيوم وريفين في إطار المرحلة الثانية من مشروع حقول غاز شمال الإسكندرية.

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