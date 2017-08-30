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«إسعاف الشرقية»: إلغاء جميع الراحات.. و120 سيارة تؤمن احتفالات العيد

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«إسعاف الشرقية»: إلغاء جميع الراحات.. و120 سيارة تؤمن احتفالات العيد «إسعاف الشرقية»: إلغاء جميع الراحات.. و120 سيارة تؤمن احتفالات العيد

التحرير

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قال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مرفق هيئة الإسعاف بالشرقية: إنه "تم إيقاف جميع الراحات للمُسعفين بالمرفق طوال أيام عيد الأضحى المبارك".

وأضاف "الشيخ" في تصريح خاص لـ"التحرير" اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 120 سيارة على أهبة الاستعداد لتأمين احتفالات المواطنين طوال أيام العيد، منوهًا بأنه سيتم الدفع بعدد منها للتواجد بساحات صلاة العيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

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وأشار رئيس مرفق إسعاف الشرقية، إلى أنه فور الانتهاء من صلاة العيد، ستتواجد مختلف سيارات المرفق بالقرب من الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة، فضلًا عن التركيز على التواجد بمحيط الأماكن والمنشأت الهامة والحيوية، والطرق السريعة.

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التحرير

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