مميش: انتهاء مفاوضات المنطقة الصناعية الروسية قريبًا

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اجتمع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، صباح اليوم، بمجلس المديرين للمنطقة الاقتصادية، حيث استعرض نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لكلا من فيتنام وسنغافورة، وذلك بمقر المنطقة الاقتصادية في الإسماعيلية.

وبدأ الفريق مهاب مميش كلمته بتهنئة مجلس المديرين والعاملين بالمنطقة الاقتصادية بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا الرخاء والتقدم للمنطقة الاقتصادية والذي من شأنه ينعكس على التنمية الاقتصادية في مصر.

وعرض الفريق مهاب مميش نتائج زيارته الأخيرة لفيتنام والتي تم مناقشة موضوعات تخص هيئة قناة السويس مع كبار المسئولين هناك، حيث تتمتع فيتنام بالتقدم في صناعة بناء السفن، والتي تساهم في توظيف عمالة كثيرة، وهو الأمر الذي تركز عليه هيئة قناة السويس في الفترة المقبلة، وكذلك تم مناقشة التعاون الثنائي بين الهيئة والشركات الفيتنامية المعنية في تطوير ترسانة الأدبية وأيضاً بورسعيد وبورتوفيق، والتي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال زيارته لدولة فيتنام في أوائل سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع مسئولي وزارة التجارة والصناعة في دولة فيتنام على التعاون في مشروع الاستزراع السمكي بما لديهم من خبرات بيطرية، وكذلك فنية في هذا المشروع مما يصب في مصلحة هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى الاتفاق على إنشاء مركز لتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات في صناعة بناء السفن.

كما عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج الزيارة الناجحة لسنغافورة، لافتًا إلى مجهودات الوزيرة د.سحر نصر خلال المفاوضات التي تمت مع كبار مسئولي دولة سنغافورة بتشجيع الاستثمارات السنغافورية وجذب الشركات في سنغافورة لإقامة مشروعات كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى الاتفاق الذي نجح فيه لاستعادة موانئ سنغافورة للعمل بشرق بورسعيد مما يساهم في جذب الخطوط الملاحية العالمية لميناء شرق بورسعيد، حيث تم تجهيز القضبان الخاصة بالأوناش للمشغل PSA والذي سينفذ الأعمال بالرصيف الجديد بالميناء الجديد في شرق بورسعيد طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، مما يرفع تصنيف الميناء ضمن الموانئ العالمية.

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وتابع أنه تم الاتفاق مع أكبر معهد تعليمي فني في سنغافورة لإنشاء مركز تدريب للعمالة الفنية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع تم عرض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المنطقة وكذلك ملف المنطقة الروسية الصناعية في شرق بورسعيد، والذي تم الانتهاء من صياغة مذكرة الاتفاق بين الجانبين على أن يتم مراجعتها من قبل الجانب الروسي ثم يتم التوقيع عليها بعد الموافقة خلال 6 شهور مقبلة.

من جانبه قال اللواء عبد القادر درويش: إن "هناك تنسيق كامل بين المنطقة الاقتصادية والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في استكمال وتنفيذ البنية الأساسية بشرق بورسعيد".

على جانب آخر، تطرق اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية إلى ترتيبات الزيارة المقبلة للصين حيث تشارك المنطقة بعرض الفرص الاستثمارية خلال الجناح المصري المقام في معرض الصين والدول العربية المقام من 6 إلى 9 سبتمبر المقبل.

ونوه اللواء محفوظ طه إلى أن الأعمال بالمنطقة الجنوبية تتم طبقًا للمخطط الموضوع وتبعًا للخطة الزمنية - حيث هناك اتفاقيات مقبلة مع مطورين صناعيين لأراضي بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، مشيرًا إلى افتتاح الخط الثالث لمصنع جوشي لصناعة الفيبر جلاس في العين السخنة على أن تبدأ العمل بالخط الرابع العام المقبل باستثمارات 750 مليون دولار، لافتًا إلى أن صناعة الفيبر جلاس التي تدخل فيما يقرب من 45 مجال من شأنها توفيرعمالة كثيفة وكبيرة داخل المنطقة.