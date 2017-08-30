مصرع سيدة في حريق داخل شقتها بمنطقة الوراق

كتب - محمد شعبان:

لقت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق داخل شقتها بمنطقة الوراق.

تلقى ضباط قسم شرطة الوراق، إشارة من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة بعزبة المفتي بدائرة القسم.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء الشقة.

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب إثر تسرب للغاز من أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة سيدة توفيت إثر نقلها للمستشفى متأثرة بإصابتها.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.