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"سعفان" يُكلف مديريات القوى العاملة بمتابعة إجازة عيد الأضحي للقطاع الخاص

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مصراوي Masrawy

"سعفان" يُكلف مديريات القوى العاملة بمتابعة إجازة عيد الأضحي للقطاع الخاص

11:43 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

كتبت - نورا ممدوح :

كلّف محمد سعفان وزير القوي العاملة، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوي الجمهورية.

وقال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلَي هذا الأجر.

وتقدم سعفان بالتهنئة لعمال على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دور عمال مصر الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن.

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