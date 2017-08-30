فتح باب التقديم لباقي أحواض الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر بداية من 10 سبتمبر

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التقديم للتعامل مع باقي الأحواض بالحزام الأخضر، وذلك للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمساحة 12494 فدانًا.

وأتاحة الهيئة فرصة أخرى لمن تخلف عن التقدم من مالكي الأراضي بالأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، السابق الإعلان عنها كمرحلة أولى، حيث أن المتعاملين على هذه الأحواض، والذين سبق لهم إجراء معاينات على الطبيعة، عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر لاستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 10 سبتمبر، وحتي الخميس 16 نوفمبر المقبل.

وصرح طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه في حالة عدم التقدم خلال الفترة المحددة والموضحة بالإعلان المنشور بالصحف، سيتم تطبيق أحد البديلين التاليين: الأول: اعتبار رغبة العميل الإبقاء على الأرض كأرض زراعية دون المطالبة بأي نوع من أنواع المرافق، وفي هذه الحالة سيتم نقله لموقع آخر يتناسب مع النشاط الزراعي، أما البديل الثاني: فهو اعتبار أن رغبة العميل التعامل على أساس الحصة العينية، وعلى الراغبين في عدم التعامل الحضور لمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر خلال فترة التقدم للإفصاح فقط عن رغباتهم طبقاً لأحد البديلين.

وقال السباعي: تتمثل آلية التعامل في ما يلي، تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلي نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية علي حدود إجمالي المساحة (12494 فداناً) بواقع 435 ج/م2 بالإضافة إلي شبكات المرافق الداخلية بواقع 384 ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية عن 15% من كامل مساحة 12494 فداناً، وتم تحديد السعر علي أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فداناً)، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، في بيان اليوم، أنه بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالي: سداد نقدي فوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقي علي 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كافة المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.

وأشار السباعي، إلى أنه يجب الالتزام بالاشتراطات التالية: يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقاً لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقاً للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل، مؤكداً أن هذا الإعلان لا يعتبر تقنيناً للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على حساب المخالف