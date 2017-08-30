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الإسكان: تجهيز منفذ لتوزيع السلع وأعمال زراعة وتشجير بالقاهرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

الإسكان: تجهيز منفذ لتوزيع السلع وأعمال زراعة وتشجير بالقاهرة الجديدة

11:31 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

الإسكان: تجهيز منفذ لتوزيع السلع وأعمال زراعة وتشجير بالقاهرة الجديدة

كتبت- ندى الخولي:
صرح مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تجهيز منفذ لتوزيع السلع الغذائية ببدروم العمارة رقم 179 في المحلية الخامسة بالتجمع الثالث، من حساب مجلس أمناء المدينة، وتم طرح تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الجزيرة بجوار الرحاب، والجزيرة بجوار النائب العام حتي طريق السويس، والجزر يمين وشمال "دار " وعمارات القرنفل، والجزيرة بجوار نادي القاهرة الجديدة (مسار الزيارات) بامتداد المدينة.

كما تم طرح أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وشبكات الري، بالإسكان المطور، ومحور جمال عبدالناصر، وغرب الجولف 2، والجزيرة من أمام جهاز المدينة وحتي مسجد الحمد بالتجمع الخامس بالمدينة، بحسب رئيس الجهاز.

وأشار فهمي، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تم طرح تنفيذ الأعمال في 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وقال أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم طرح أعمال رفع كفاءة، وأرصفة العمارات، وتنسيق الموقع شاملاً الطبقة السطحية لطرق منطقة إسكان الشباب والمستقبل مرحلة ثانية بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وقال رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديد، إنه تم طرح أعمال النظافة العامة للطرق الرئيسية والفرعية ومراكز الأحياء والمناطق الصناعية بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

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مصراوي Masrawy

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