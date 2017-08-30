أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مستشار المفتي يتوجه لأمريكا لمشاركة الجالية المسلمة احتفالات عيد الأضحى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستشار المفتي يتوجه لأمريكا لمشاركة الجالية المسلمة احتفالات عيد الأضحى

11:30 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

مستشار المفتي يتوجه لأمريكا لمشاركة الجالية المسلمة احتفالات عيد الأضحى

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

غادر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في احتفالات الجالية المسلمة في أمريكا بعيد الأضحى المبارك، ويلقي خطبة العيد أمام جموع المسلمين في ولاية نيويورك.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المشاركة تأتي ضمن جهود الدار الإفتاء في التواصل المستمر مع الجاليات المسلمة في الخارج وتقديم الدعم الشرعي لهم، والالتقاء بهم للإجابة عن تساؤلاتهم الملحة، ولدحض شبهات الإسلاموفوبيا.

ويلتقي "نجم" عددًا من رموز القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيعرض جهود الدولة المصرية والمؤسسة الدينية ودار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب وتفكيك الفكر المتطرف، وتهدف هذه اللقاءات أيضًا إلى بناء شراكات وعلاقات قوية مع القيادات الدينية وقادة الرأي بأمريكا للتعاون في هذا الاتجاه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإسكان: 80 أسرة من "مثلث ماسبيرو" تستقبل العيد بالأسمرات

    أخبار

  • مصراوي داخل مجزري طرة وحلوان: التلوث والإهمال يحاصران الذبائح-

    أخبار

  • - وزير يتفقد المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توفر السلع

    أخبار

  • : توفير مخزون البنزين وغرف عمليات بالمحافظات استعدادًا للعيد

    أخبار

إعلان

3fc81645b2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)