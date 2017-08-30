مستشار المفتي يتوجه لأمريكا لمشاركة الجالية المسلمة احتفالات عيد الأضحى

كتب - محمود مصطفى:

غادر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في احتفالات الجالية المسلمة في أمريكا بعيد الأضحى المبارك، ويلقي خطبة العيد أمام جموع المسلمين في ولاية نيويورك.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المشاركة تأتي ضمن جهود الدار الإفتاء في التواصل المستمر مع الجاليات المسلمة في الخارج وتقديم الدعم الشرعي لهم، والالتقاء بهم للإجابة عن تساؤلاتهم الملحة، ولدحض شبهات الإسلاموفوبيا.

ويلتقي "نجم" عددًا من رموز القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيعرض جهود الدولة المصرية والمؤسسة الدينية ودار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب وتفكيك الفكر المتطرف، وتهدف هذه اللقاءات أيضًا إلى بناء شراكات وعلاقات قوية مع القيادات الدينية وقادة الرأي بأمريكا للتعاون في هذا الاتجاه.