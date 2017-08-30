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تقديم العلاج لـ1875 مريضا في قافلة طبية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تقديم العلاج لـ1875 مريضا في قافلة طبية بالمنيا

11:44 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

تقديم العلاج لـ1875 مريضا في قافلة طبية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي وعلاج 1875 مواطنًا بقرية هور، بمركز ملوي، خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية، التي نظمتها المديرية يومي 28 و 29 أغسطس الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 255 حالة جراحة، و89 حالة مسالك بولية، و480 أطفال و220 حالة جلدية و296 باطنة و141 نساء و114 قلب وأوعية دموية و115 أسنان و165 أنف وأذن، مشيرة إلى أن القافلة ضمت 11 عيادة متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب تحليل 111 عينة دم وعمل 143 حالات موجات الصوتية و22 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر ل،138 حالة، وتحويل 46 حالة للمستشفى تستدعى حالتها الصحية (استكمال علاج، جراحة، فحوصات أخرى).

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مصراوي Masrawy

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