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القبض على فتاة بحيازتها 200 جرام أفيون و3 آلاف قرص مخدر في سوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على فتاة بحيازتها 200 جرام أفيون و3 آلاف قرص مخدر في سوهاج

11:39 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

القبض على فتاة بحيازتها 200 جرام أفيون و3 آلاف قرص مخدر في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج الدولي، القبض على فتاة بحيازتها 200 جرام أفيون، و3 آلاف قرص مخدر أثناء إنهاء أوراقها للسفر للمملكة العربية .

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة مطار سوهاج الدولي يتضمن ضبط "هدير. ح. م" 23 عامًا، حاصلة على ليسانس حقوق وتقيم شارع التأمينات، بندر أخميم أثناء إنهائها إجراءات سفرها إلى السعودية، وبحيازتها 200 جرام من الأفيون المخدر و3 آلاف قرص مخدر.

وجرى التحفـظ علـى المضبوطـات، وبمواجهتها قررت أن تلك المضبوطات مسلمة إليها على سبيل الأمانة من "عبير. م. أ" تقيم محافظة أسيوط لتوصيلها إلى نجلها بدولة السعودية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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