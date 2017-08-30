باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يشعلان «حرب الخليج» الثانية

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ملعب الاتحاد سيكون مسرح لحرب الخليج الجديدة ولكن في عالم كرة القدم هذه المرة، حيث يتنافس ملاك مانشستر سيتي، خلدون المبارك، والشيخ منصور مع نظيرهما ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، على ضم أفضل النجوم في العالم.

وبعد رحيل نيمار من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون إسترليني، ليس بغريب أن يضم مانشستر سيتي النجم الأرجنتيني، بملبغ أكثر من ذلك في غضون الـ12 شهرًا المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القوة الشرائية العربية المتمثلة في الإمارات وقطر يستعرضان عضلاتهما في الميركاتو الأوروبي بقوة، ويمكن القول بأن النادي الفرنسي والإنجليزي ليسا مملوكان لأشخاض بعينهم بل لحكومتي الإمارات وقطر.

وذكرت الصحيفة، أنه من هذا المنظور، لا توجد أي مشكلة لباريس سان جيرمان أن يتعاقد مع نيمار بهذا المبلغ الضخم وأن برغب بعدها بأيام في ضم مهاجم موناكو كيليان مبابي مقابل 166 مليون إسترليني.

وتابعت "ذا صن" أن امتلاك الأندية الأوروبية من قبل الجول الخليجية يعد فرصة للظهور على الساحة أكثر من الاستثمار في مجال كرة القدم وخاصة من قبل قطر التي تعاني من مقاطعة بعض الدول الخليجية ومصر بسبب اتهامها بدعم الإرهاب وعلاقتها القوية بالجماعات المتطرفة، حيث ترغب قطر في أن تظهر للعالم قدرتها على السيطرة على أي مجال.

وعلى الجانب الآخر أنفق مانشستر سيتي الكثير من الأموال في الميركاتو الحالي على أمل أن يصبح من القوة العظمي في كرة القدم وذلك من خلال إنفاق 220 مليون إسترليني.

ولم يتفوق على مانشستر سيتي سوى الحكومة القطرية من خلال نادي باريس سان جيرمان، حيث تأمل قطر في وسط مقاطعة بعض الدول العربية لها أن تظهر للعالم أجمع أن كرة القدم تعد عنصر أساسي من رؤيتها الصناعية لعام 2030.

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ومن أجل تلك الرؤية تسعى قطر بشتى الطرق لتأمين استضافتها لمونديال 2-22 على الرغم من فضائح الفساد التي تلاحقها بشأن طريقة حصولها على ذلك الشرف من خلال دفع الرشاوي.

وبدأ باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الدخول في صراع جديد فيما بينهما، حيث كانت رغبة الفريق الفرنسي في بداية الميركاتو التعاقد مع كل من نيمار وأليكسيس سانشيز قبل أن يدخل مانشستر سيتي المنافسة على ضم اللاعب التشيلي.

وأدرك باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع نيمار أن الحصول على خدمات سانشيز ستكون مستحيلة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي لجأ الفريق الفرنسي لحيلة جديدة من خلال التعاقد مع مبابي على سبيل الإعارة على ان يحصل على أجره الضخم بداية من العام المقبل.

ولا تتوقف الحرب الكروية بين الإمارات وقطر على شراء اللاعبين فقط، فمنذ شراء مجموعة أبو ظبي المتحدة لنادي مانشستر سيتي في عام 2008، ووضع شركة الاتحاد على قميص النادي بعدها بأعوام قليلة، ردت قطر مباشرة بوضع شعار طيران قطر على قميص برشلونة لتصبح أول شركة ربحية تنجح في وضع شعارها على قميص العملاق الكتالوني، قبل أن ينتهي التعاقد هذا الصيف من خلال وضع برشلونة لشعار الشركة اليابانية "Rakuten".

وبالنظر إلى تلك الحرب المشتعلة، سيسعى مانشستر سيتي بشتى الطرق إلى جمع ميسي وجوارديولا في فريق واحد مجددًا، وبالفعل إلتقى والد ميسي مع المدير الرياضي للسيتي تيكسيكي بيجيرستان الذي لم يخفي رغبة النادي الشديدة في ضم ميسي ودفع شرطه الجزائي البالغ 263 مليون إسترليني.

كما تحدث الطرفين عن الأجر الأسبوع لميسي والذي قد يصل إلى مليون إسترليني، والذي يبدة مبلغ قليل للغاية بالنسبة لثروة العائلة المالك النادي، وستكون حينها صفقة ميسي أن نجحت أخر مظاهر الحرب الكروية بين الإمارات وقطر.