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18 ألف من مسلمي الروهينجا يعبرون إلى بنجلاديش بسبب العنف

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مصراوي Masrawy

18 ألف من مسلمي الروهينجا يعبرون إلى بنجلاديش بسبب العنف

11:24 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

18 ألف من مسلمي الروهينجا يعبرون إلى بنجلاديش بسبب العنف

أرشيفية

دكا (د ب أ)

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء إن نحو 18 ألف من مسلمي الروهينجا عبروا إلى بنجلاديش بعد اندلاع أعمال عنف في ولاية راخين بميانمار.

وقالت اختار، التي تعمل مع المنظمة في دكا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأربعاء "لقد قدرنا هذا العدد بناء على أقوال شهود العيان والمعلومات الأولية التي جمعتها منظمات غير حكومية تقدم الدعم للمسلمين المضطهدين الذين فروا من العنف في ميانمار".

وأضافت أن 18 ألف من المسلمين المضطهدين الذين دخلوا بنجلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في 25 أغسطس الجاري.

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