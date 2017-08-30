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قرقاش عن الصراع في اليمن: الحوثي له اليد الطولى في تحالفه مع صالح

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مصراوي Masrawy

قرقاش عن الصراع في اليمن: الحوثي له اليد الطولى في تحالفه مع صالح

11:21 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

قرقاش عن الصراع في اليمن: الحوثي له اليد الطولى في تحالفه مع صالح

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الأربعاء، إن زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، له اليد الطولى في تحالفه مع الرئيس اليمين السابق علي عبدالله صالح، حتى الآن.

وتابع قرقاش، في تغريدة كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "هذا التوازن يطيل أزمة اليمن، ويبقى هشًّا قابلًا للتهشم في أية لحظة"، مؤكدًا أن "تعنّت الحوثي يمنع الحل" السياسي في اليمن.

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وأفاد قرقاش، الاثنين الماضي، بأن التقارير الواردة من العاصمة اليمنية صنعاء، تنبئ بانفجار خطير في العلاقة بين حزب المؤتمر، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين، مُضيفًا أنه من المهم تجيير توجيه هذا الوضع لمصلحة اليمن، ونحو الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، إثر الانقلاب الذي شنّه الحوثيون وقوات صالح، على حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

كما شدّد قرقاش على أن المواجهة الحالية بين صالح والحوثيين، في صنعاء، قد يكون لها تداعيات كبيرة على الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة اليمنية.

واندلعت اشتباكات بين الحوثيين وحليفهم صالح، في دوار "المصباحي"، جنوب "صنعاء"، السبت، أسفرت عن مقتل القيادي في حزب صالح "خالد الرضي"، و3 من الحوثيين، وإصابة 10 آخرين.

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مصراوي Masrawy

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