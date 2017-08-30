إصابة تاجر مواشي في حريق منزل بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب تاجر مواشي، بحروق متفرقة بالجسم في حريق منزل بقرية أولاد شلول، دائرة مركز سوهاج، بسبب ماس كهربائي.

وتلقى حكمدار مديرية أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية أولاد شلول دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق في منزل مكون من طابق واحد، ومشيد بالطوب الأحمر، ملك "علي رمضان عبدالمقصود" 48 عامًا، تاجر مواشي.

وسيطرت قوات الأمن، على الحريق وتمكنت من إخماده، نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق سطحية وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.

بسؤال المذكور رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية، وتمثلت الخسائر في نفوق رأس ماعز واحتراق دراجته البخارية رقم 95971 سوهاج.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 5669 إداري المركز لسنة 2017.