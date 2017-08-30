لص يطعن شخصين ضبطاه أثناء سرقة دراجة بخارية في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

طعن شاب، شخصين بطعنات نافذة في الصدر، عندما ضبطوه أثناء سرقته دراجة بخارية، دائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا بقيام الأهالي بضبط "محمود مصطفى يوسف" 19 عامًا، عامل، ويقيم بناحية المحاسنة دائرة مركز شرطة جرجا، حال قيامه بالاشتراك وآخـر فر هاربًا بمحاولة سرقة دراجة بخارية، "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم، وأثناء ضبطهما قاما بالتعدي بالضرب على كلاً من "محمد إسماعيل توفيق" مصاباً بجرح نافذ في الصدر، من الناحية اليسرى و"أحمد سعيد إبراهيم" مصابًا بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليمنى في محاولة منه للهرب إلا أنهم تمكنوا من ضبطه ولاذ الآخر بالفرار.

ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وبمواجهة المضبوط أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "أيمن. ف. ش"، وأضاف بقيام الأهالي بالاعتداء عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7974 إداري القسم لسنة 2017.