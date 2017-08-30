أمين عام الأمم المتحدة يصل إلى غزة للوقوف على الوضع الإنساني

غزة (د ب أ)

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة في زيارة تستمر عدة ساعات للوقوف على الوضع الإنساني في القطاع.

وتأتي الزيارة في وقت يواجه فيه سكان القطاع أزمة إنسانية متفاقمة، خاصة بعد تراجع إمدادات الكهرباء والخدمات الطبية للقطاع.

وقال شهود عيان إن موكب مركبات الأمم المتحدة الذي يقل جوتيريش والوفد المرافق له دخلوا إلى القطاع عبر معبر إيريز.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة جوتيريش للقطاع لا تتضمن عقد لقاءات مع أي من مسؤولي حركة حماس التي تسيطر عليه.

وكان مسؤولون في الحركة قالوا أمس إن جوتيريش "ليسا مرحبا به" في غزة لدعمه العدائيات الإسرائيلية في القطاع، إلا أن المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم قال لاحقا إن الحركة "ترحب" بجوتيريش وتأمل أن يعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.