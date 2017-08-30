جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

تُكثف أجهزة أمن الجيزة، جهودها بقيادة اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، وفريق بحث لكشف غموض العثور على جثة سائق "توك توك" بمنطقة أبو النمرس.

تلقى ضباط مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة بأرض زراعية.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل عمره ١٦ سنة، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.