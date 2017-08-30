أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" بالجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" بالجيزة

11:16 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تُكثف أجهزة أمن الجيزة، جهودها بقيادة اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، وفريق بحث لكشف غموض العثور على جثة سائق "توك توك" بمنطقة أبو النمرس.

تلقى ضباط مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة بأرض زراعية.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل عمره ١٦ سنة، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمن الجيزة: إزالة 391 حالة تعدٍ بـ4 مناطق استعدادا للعيد

    أخبار

  • بعد 6 أشهر.. أب يعثر على ابنته المتغيبة في الشقة المواجهة: "بيعاملني

    أخبار

  • استعدادا للعيد.. أمن الجيزة يشن حملة لإزالة اشغالات بـ 5 مناطق

    أخبار

  • مباحث الجيزة تكشف.. كيف تم سرقة كمبيوتر مكتب تموين الحوامدية؟

    أخبار

إعلان

dd9bc0a3a0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته