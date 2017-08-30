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السيطرة على حريق داخل منزل بالصف دون خسائر بشرية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق داخل منزل بالصف دون خسائر بشرية

11:14 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017

السيطرة على حريق داخل منزل بالصف دون خسائر بشرية

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء على حريق نشب داخل منزل بمنطقة الصف؛ دون وقوع إصابات.

تلقى ضباط قسم شرطة الصف، إشارة من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل منزل بقرية الإخصاص بدائرة القسم، فتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها لباقي أجزاء المنزل.

وبالفحص تبين أن الحريق التهم غرفتين دون وقوع خسائر بشرية، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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مصراوي Masrawy

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