السيطرة على حريق داخل منزل بالصف دون خسائر بشرية
السيطرة على حريق داخل منزل بالصف دون خسائر بشرية
11:14 ص الأربعاء 30 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء على حريق نشب داخل منزل بمنطقة الصف؛ دون وقوع إصابات.
تلقى ضباط قسم شرطة الصف، إشارة من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل منزل بقرية الإخصاص بدائرة القسم، فتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها لباقي أجزاء المنزل.
وبالفحص تبين أن الحريق التهم غرفتين دون وقوع خسائر بشرية، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق
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