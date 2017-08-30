ضبط سيارة ملاكي بداخلها تماثيل أثرية في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ضبطت مباحث القليوبية، سيارة ملاكي، بداخلها قطع تماثيل أثرية داخل جوال أسفل كوبري قليوب.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من شخص مجهول، أنه أثناء استقلاله سيارة أجرة في اتجاه السلام، تناهى إلى سمعه تحدث أحد الأشخاص تليفونيًا مقررًا وجود سيارة ماركة كيا أسفل كوبري قليوب بداخلها "أسلحة وذخيرة".

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم ضبط السيارة، وتبين أنها تحمل لوحات رقم 200125 ملاكي شرقية ماركة كيا سوداء اللوان، قيادة المدعو "أحمد. ح. م" 27 عامًا، عاطل، ومقيم ميت يزيد منيا القمح الشرقية، وبرفقته كلًا من "هاني. أ. م" 38 عامًا، فني آشعة، و"حمادة. ع. ص" 37 عامًا، موظف بمجلس مدينة منيا القمح.

وبتفتيش السيارة، عثر بها على جوال بداخله 3 قطع تماثيل، يشتبه أن تكون أثرية، وبمواجهتهم قرر الثاني أن تلك التماثيل تحصل عليها من أحد أصدقائه بالعمل ويدعى "حسين. إ. ك" 42 عامًا، عامل، بشركه "بتروجت"، ومقيم بمنطقة أبوصوير بمحافظة الجيزة.

وتحرر محضر رقم 2979 إداري قسم قليوب لسنة 2017 وتولت النيابة العامة التحقيق.